سيناريو 2019 يقلق الهلال ضد فلامنغو

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد فلامنغو ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، أملًا في مواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.

تأهل الهلال

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوداد المغربي بالأمس، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي، قبل أن يخطف الزعيم التأهل بركلات الترجيح.

مباراة الهلال ضد فلامنغو

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فلامنغو البرازيلي على ملعب طنجة الكبير، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

وسبق أن لعب الهلال ضد فلامنغو في نصف نهائي مونديال الأندية 2019، وظهر الزعيم بشكل مميز في بداية المباراة، وتقدم بعد مرور 19 دقيقة عن طريق سالم الدوسري، وانتفض الفريق البرازيلي في الشوط الثاني، وسجل ثلاثية.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو إلى نهائي مونديال الأندية بقطر، ليضرب موعدًا مع ليفربول الإنجليزي، ونجح الريدز في الفوز بهدف نظيف، وتوج باللقب.

وتشهد مباراة الهلال ضد فلامنغو، غياب النجم البيروفي أندريه كاريلو بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الوداد المغربي، بالإضافة إلى محمد كنو، بعد حصوله على بطاقة حمراء، ما يزيد من صعوبة مهمة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.