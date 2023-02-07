شؤون الحرمين تفعل مشروع “قدوتنا” بثلاث لغات

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فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية مشروع (قُدْوَتُنَا) بثلاث لغات هي (الصينية، والإنجليزية، والأردية).
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية شذى بنت عبدالمنعم الأنصاري أن مشروع قُدوتُنا – عليه أفضل الصلاة والسلام – يستهدف قاصدات المسجد الحرام بثلاثة مسارات تهدف إلى بيان أن رضا الله عز وجل يُنال من خلال تعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتأسي بها وهي المسار الأول عبارة عن منصة تفاعلية تحتوي على التعريفية بالرسول الكريم اسمه، مولده، مآثره وشمائله المحمدية والتعريف بأمهات المؤمنات القدوة الحسنة وأرقام إجابة السائلين، أما المسار الثاني (سنن) لتذكير القاصدات غير المتحدثات باللغة العربية بإحياء سننه صلى الله عليه وسلم في المصليات النسائية.