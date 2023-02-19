Icon

نتائج الهلال ضد الفرق الإماراتية بالأدوار الإقصائية Icon الجاسر: ندرس رفع الطاقة الاستيعابية لأكاديمية علوم الطيران لـ400 طالب Icon كارلوس جونيور سلاح الشباب لتجاوز ناساف Icon ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير Icon تكلفة دفن الموتى في لبنان تقارب 1000 دولار Icon إنستجرام يتيح ميزة الاشتراك المدفوع Icon كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17 Icon أبشروا بالدفء اليوم نهاية موجة البرد Icon أفضل 3 أهداف في الجولة الـ17 بدوري روشن Icon رجل أعمال تركي يتبرع بالخطأً بـ 2.6 مليار دولار لضحايا الزلزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
ظل 10 أيام تحت نصف طن من ركام الأسمنت والطوب

شاب تركي يخطف القلوب بمقطع مؤثر سجله تحت الأنقاض

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٩ مساءً
شاب تركي يخطف القلوب بمقطع مؤثر سجله تحت الأنقاض
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

سجل شاب تركي، عمره 17 عامًا، مقطع فيديو مؤثرًا يحمل رسالة وداع لأحبائه من تحت أنقاض الزلزال الكبير الذي وقع هذا الشهر، وجاء فيه: يأتي الموت في غفلة وفي أكثر وقت لا يتوقعه المرء أبدًا.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان طه إردم وعائلته نائمين عندما ضرب الزلزال الذي جاء بقوة 7.8 درجة مسقط رأسهم، وفي غضون 10 ثوان، انهار منزلهم ومن ثم حوصر طه ووالدته ووالده وشقيقه الأصغر وشقيقته تحت أكوام من الحطام.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند

Img

ماكرون: أرغب في هزيمة روسيا دون سحقها

وجد طه نفسه وحيدًا ومحاصرًا، ثم تسببت الموجات المتتالية من الهزات الارتدادية القوية في ضغط المساحة التي وجد فيها الشاب نفسه وذلك وسط فوضى خطيرة من الخرسانة والفولاذ الملتوي.

شاب تركي يخطف القلوب بمقطع مؤثر سجله تحت الأنقاض

ثبات انفعالي مثير للإعجاب

ومع ذلك، فبدلًا من الذعر، أخرج طه هاتفه الذكي وقام بتصوير مقطع فيديو هادئ بشكل عجيب وطلب من أصدقائه أن يخبروا عائلته أنه كان يودعهم، وتحدث عن ندمه، وتقبل مصيره المأساوي برضا مثير للإعجاب والدهشة أيضًا.

وقال بينما هاتفه يرتجف في يده: أعتقد أن هذا هو آخر فيديو سأصوره على الإطلاق، لا زالت الأرض من تحتي تهتز، يا أصدقائي، يأتي الموت في غفلة من الزمن وفي أكثر وقت لا يتوقعه المرء على الإطلاق.

وتابع: هناك الكثير من الأشياء التي أندم عليها، لكن أرجو من الله أن يغفر لي ذنوبي، إذا خرجت من هنا على قيد الحياة فهناك العديد من الأشياء التي أريد القيام بها.

وأردف: أعتقد أن أمي وأخوتي وأسرتي كلها قد ماتوا في الزلزال، وأعتقد أن آلاف آخرين توفوا أيضًا، وعلى الأرجح سأنضم لهم جميعًا، قدمي أُصيبت، وما هي إلا لحظات وتسحق تلك الصخرة رأسي.

إنقاذ الأسرة

وما لم يكن يدركه طه في ذلك الوقت، أن بعد 10 ساعات من الزلزال تم إنقاذ والديه وإخوته، وعاشت عائلته في خيمة قدمتها الحكومة، إلى جانب مئات الآلاف الآخرين الذين نجوا من الكارثة التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 46000 شخص.

وظل طه محاصرًا ومدفونًا على تلك الحال تحت ما يُقدر بنحو 500 كغم من الركام، لمدة 10 أيام كاملة، في مثال على الثبات البشري المدهش والإعجازي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
الرياضة

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

الرياضة
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
العالم

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

العالم
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...
العالم

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...

العالم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...
السعودية اليوم

خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

وظائف
نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

السعودية اليوم