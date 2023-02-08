شاب يبث فيديو تحت أنقاض زلزال تركيا

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وثق فتى سوري لحظات احتجازه تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر، وقام بتصوير مقطع فيديو من تحت الأنقاض بعد أن انهار المبنى الذي يؤويه في مدينة هاتاي التركية إثر الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين الماضي.
شاب #سوري من تحت الانقاض وهو عالق يُصور مقطع فيديو
" لا أعلم إن كنت سانجو أو أموت 💔 " #سوريا_تستغيث #هزة_أرضية pic.twitter.com/Secxh1EYSuقد يهمّك أيضاً
— Elie Merheb (@_ElieMerheb) February 7, 2023
وظهر الشاب في الفيديو يشرح أن شعوره لا يوصف، مؤكداً أن عائلته وعائلات أخرى كثيرة باتت تحت الأنقاض.
كما لفت إلى أنه يسمع من بين الركام أصوات أناس تستغيث جراء انهيار البناء.
وباتت فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثًا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.
وبلغت حتى الساعة الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 5894، والجرحى 31,777، وذلك بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى المنشورة.