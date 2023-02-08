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أصوات عائلات تستغيث تحت الركام

شاب يبث فيديو تحت أنقاض زلزال تركيا

2023-02-08 الساعة 8:53
شاب يبث فيديو تحت أنقاض زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق فتى سوري لحظات احتجازه تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر، وقام بتصوير مقطع فيديو من تحت الأنقاض بعد أن انهار المبنى الذي يؤويه في مدينة هاتاي التركية إثر الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين الماضي.

أصوات استغاثة

وظهر الشاب في الفيديو يشرح أن شعوره لا يوصف، مؤكداً أن عائلته وعائلات أخرى كثيرة باتت تحت الأنقاض.

كما لفت إلى أنه يسمع من بين الركام أصوات أناس تستغيث جراء انهيار البناء.

البحث عن الناجين

وباتت فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثًا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

وبلغت حتى الساعة الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 5894، والجرحى 31,777، وذلك بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى المنشورة.

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