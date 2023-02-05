شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لعملية هدم ضخمة بالقدس المحتلة

كشفت وسائل إعلام عبرية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لعملية هدم ضخمة في القدس المحتلة، محتملة يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم.

انتهاكات الاحتلال

ويواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب 13 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر، واعتقل الاحتلال 16 مواطنا غالبيتهم من أريحا التي واصل حصارها لليوم الثامن على التوالي.

وأفاد مدير مستشفى أريحا ناصر عناني، بأن ثلاث إصابات وصفت بالحرجة، جرى تحويلها إلى مستشفيات رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال أعاقت دخول الكوادر الطبية والصحية إلى مدينة أريحا، أثناء توجههم لعملهم في مستشفى أريحا الحكومي.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ومنعت مركبات الإسعاف من دخوله، لنقل المصابين.