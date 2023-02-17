شرطة فيتنام تعثر على 2000 قط نافق داخل مسلخ

كشفت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة الفيتنامية عثرت على 2000 قط نافق كانت مخصصة للاستخدام في الطب التقليدي.

تفاصيل الوقعة

وأفادت الصحيفة الرسمية التابعة للمقاطعة، أنه عُثر على هذه القطط الخميس داخل مسلخ في مقاطعة دونغ ثاب في دلتا ميكونغ (جنوب)، بالإضافة إلى 480 هرًّا حيًّا.

ويصل وزن الهرر النافقة إلى أربعة أطنان موضوعة داخل غرفة باردة، بهدف تحويلها إلى منتجات طبية من نتيجة عملية غليان طويلة.

ويعتقد بعض الفيتناميين أنّ المواد الموجودة في عظام القطط تساعد في معالجة أمراض عدة كالربو وهشاشة العظام. وفي حين جرى التخلّص من القطط النافقة، ستخضع القطط التي أُنقذت إلى فحوص صحية.

تناول لحوم الكلاب والقطط

ويُعد تناول لحوم الكلاب والقطط قانونيًّا في فيتنام، فيما يقدّم عدد كبير من المطاعم أطباقًا تحوي هذه اللحوم، إلا أنّ الأشخاص المعنيين بهذه الممارسة عليهم تقديم تقارير تثبت مصدر الحيوانات.

ولم يقدم مسلخ دونغ ثاب أي وثائق تتيح له ذبح الحيوانات أو تحوي تفاصيل عن مصدرها.