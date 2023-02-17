Icon

إصابة مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة Icon عبدالله السدحان وناصر القصبي في سوق الزل بالرياض Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة Icon تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر Icon مشجع يقتحم مرسول بارك كاد يتسبب في إصابة رونالدو Icon مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية Icon تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا Icon المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء Icon الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة Icon إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
غرائب
حصاد اليوم
بهدف تحويلها إلى منتجات طبية

شرطة فيتنام تعثر على 2000 قط نافق داخل مسلخ

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
شرطة فيتنام تعثر على 2000 قط نافق داخل مسلخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة الفيتنامية عثرت على 2000 قط نافق كانت مخصصة للاستخدام في الطب التقليدي.

تفاصيل الوقعة

وأفادت الصحيفة الرسمية التابعة للمقاطعة، أنه عُثر على هذه القطط الخميس داخل مسلخ في مقاطعة دونغ ثاب في دلتا ميكونغ (جنوب)، بالإضافة إلى 480 هرًّا حيًّا.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير التجارة: إعلان نظام حماية المستهلك خلال 8 أشهر

Img

فتاة تفتح باب دورية أمنية كويتية وتُهرب شابًّا منها

ويصل وزن الهرر النافقة إلى أربعة أطنان موضوعة داخل غرفة باردة، بهدف تحويلها إلى منتجات طبية من نتيجة عملية غليان طويلة.

ويعتقد بعض الفيتناميين أنّ المواد الموجودة في عظام القطط تساعد في معالجة أمراض عدة كالربو وهشاشة العظام. وفي حين جرى التخلّص من القطط النافقة، ستخضع القطط التي أُنقذت إلى فحوص صحية.

تناول لحوم الكلاب والقطط

ويُعد تناول لحوم الكلاب والقطط قانونيًّا في فيتنام، فيما يقدّم عدد كبير من المطاعم أطباقًا تحوي هذه اللحوم، إلا أنّ الأشخاص المعنيين بهذه الممارسة عليهم تقديم تقارير تثبت مصدر الحيوانات.

ولم يقدم مسلخ دونغ ثاب أي وثائق تتيح له ذبح الحيوانات أو تحوي تفاصيل عن مصدرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب