شرط ليونيل ميسي للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية شرط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، في حال قرر مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان صيف 2023، علمًا بأنه انضم إلى الفريق الفرنسي في صيف 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة.

شقيق ميسي يفجر مفاجأة

وقالت صحيفة Sport الكتالونية إن ماتياس ميسي شقيق نجم باريس سان جيرمان تحدث عن أن شقيقه اشترط رحيل خوان لابورتا من رئاسة برشلونة لكي يعود إلى النادي الكتالوني مستقبلًا.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير أن ليونيل ميسي ليس سعيدًا بالأجواء الحالية في صفوف باريس سان جيرمان ويرغب بالرحيل وعدم تجديد العقد بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين جماهير النادي الفرنسي.

جماهير الهلال تطلب ليونيل ميسي

وفي وقت سابق، رد الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي في نادي الهلال، على مشجع لأزرق الرياض طلب ضم ميسي.

وحول هذا الأمر، انتشر مقطع فيديو متداول لـ الأمير الوليد بن طلال الثلاثاء الماضي عبر موقع “تويتر” وهو يتحدث سريعًا مع مشجع هلالي بشأن صفقة النجم الأرجنتيني.

ورد الوليد بن طلال على المشجع الهلالي قائلًا له: “أبشروا به”.

وكان ميسي فاز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الماضي.