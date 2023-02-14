السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها
فازت السعودية باستضافة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023، للمرة الأولى وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم.
ويشارك في البطولة 7 أندية وهم بطل دوري البلد المستضيفة، بالإضافة إلى بطل آسيا وإفريقيا وأوروبا وقارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وقارة الأوقيانوس.
وفي حال لم يفز الهلال أو الفيصلي أو الشباب بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2022، فإن بطل الموسم الحالي في دوري روشن سيشارك في مونديال الأندية ديسمبر المقبل، أما في حال تحقيق أي من الثلاثي لقب دوري أبطال آسيا، فلن يشارك بطل دوري روشن في مونديال الأندية.
وتُقام البطولة في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر من العام الحالي في الرياض.
وكان الهلال تُوج بالميدالية الفضية في مونديال الأندية نسخة 2022 التي أُقيمت في المغرب.