شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023

فازت السعودية باستضافة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023، للمرة الأولى وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم.

ويشارك في البطولة 7 أندية وهم بطل دوري البلد المستضيفة، بالإضافة إلى بطل آسيا وإفريقيا وأوروبا وقارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وقارة الأوقيانوس.

شرط لمشاركة بطل دوري روشن بـ كأس العالم للأندية

وفي حال لم يفز الهلال أو الفيصلي أو الشباب بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2022، فإن بطل الموسم الحالي في دوري روشن سيشارك في مونديال الأندية ديسمبر المقبل، أما في حال تحقيق أي من الثلاثي لقب دوري أبطال آسيا، فلن يشارك بطل دوري روشن في مونديال الأندية.

وتُقام البطولة في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر من العام الحالي في الرياض.

وكان الهلال تُوج بالميدالية الفضية في مونديال الأندية نسخة 2022 التي أُقيمت في المغرب.