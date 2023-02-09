شركات التكنولوجيا تساهم في دعم ضحايا الزلازل

حضرت الشركات التكنولوجية العالمية بقوة ضمن المبادرين بمساعدة ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، إذ أعلن بعضها تقديم التبرعات، في حين ذهب البعض الآخر لتوفير خدمات تكنولوجية لمساعدة المتضررين.

معلومات الطوارئ

قال سوندار بيتشاي المدير التنفيذي لجوجل، إن شركته ستسخر إمكانياتها لمساعدة الضحايا، وكتب عبر تويتر: نفكر في كل شخص في تركيا وسوريا يعاني من خسارة مدمرة بعد الزلازل، وقد قمنا بتنشيط تنبيهات إس أو إس (SOS) لتوفير معلومات الطوارئ للمتضررين.

وأطلقت جوجل خدمة إس أو إس، عبر مدونتها، وهي عبارة عن تنبيهات تهدف إلى تسهيل الوصول لمعلومات الطوارئ أثناء الأزمات الطبيعية، وتعمل على جمع المعلومات المهمة من الإنترنت، تقدمها للمستخدم حسب موقعه، بالإضافة إلى البيانات من السلطات المحلية والدولية.

الدعم المادي

وأكد بيتشاي أن الموظفين في جوجل سيقدمون الدعم المادي لجهود الإغاثة، في خطوة حازت على إعجاب المتابعين الذين طالبوا بتبني الأمر في الشركات الكبرى لتوفير أكبر قدر من التبرعات لحساب المتضررين.

ومن جهته، أعلن إيلون ماسك الملياردير الأمريكي وصاحب سبيس إكس عن استعداد شركته لإرسال خدمات ستارلينك إلى تركيا لتأمين الاتصالات والإنترنت إلى المناطق التي انقطع بعضها بسبب الزلزال، لكن الحكومة التركية لم توافق على نشر خدماته حتى الآن.

تبرعات آبل

من جانبه، أعلن تيم كوك المدير التنفيذي لـ آبل، الأمريكية أن شركته ستقدم التبرعات للضحايا في سوريا وتركيا.

وقال كوك، عبر حسابه على تويتر، :أبعث بالتعازي لشعبي تركيا وسوريا وكل من تضرر من الزلازل المدمرة، وسوف تتبرع آبل لجهود الإغاثة والتعافي.

العملات الرقمية

كما أعلنت منصة بينانس للعملات المشفرة عن عملها على إيجاد طرق لمساعدة الضحايا، لكنها لم تعلن بعض عن خطواتها التي ستعتمدها لهذا الأمر.

وكتب مؤسس المنصة تشانغ بينج تشاو، عبر حسابه في تويتر، :لقد أحزننا حقًا الزلزال الذي ضرب تركيا، ويعمل فريقنا على إيجاد حل لمساعدة الناس، لقد عقدت 4 اجتماعات بشأن الأمر اليوم، وستأتي المزيد من التفاصيل لاحقًا، ابقوا أقوياء.

وعلى مستوى التبرعات المادية، تعهدت منصة بتفينكس (Bitfinex) لتداول العملات الرقمية، بالنيابة عن مجموعة من الشركات، بتقديم 5 ملايين ليرة تركية لمساعدة المتضررين في تركيا.

زلزال مدمر

وأطلقت منظمة (Tech To The Rescue) دعواتها للشركات التكنولوجية للانضمام ومساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وأكدت أنها تقوم بجهودها من أجل التنسيق بين الشركات التكنولوجية والمنظمات الإغاثية حتى يتمكنوا من تقديم استجابة فعالة للأزمة.

وتسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا بوفاة آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، وما زالت جهود البحث عنهم مستمرة في البلدين.