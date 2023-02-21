شركات الفنتك لن تحل محل البنوك

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قال المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن: إن شركات الفنتك والسماح للمنصات التابعة لها قد يكون أمرًا جيدًا، لإعطاء مساحة للسوق.
فيديو | المستشار المالي د.عبد الله باعشن: شركات "الفنتك" لا تستطيع خلق الأموال في السوق، ولن تحلّ محل البنوك #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/CPaIOVKVpXقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 20, 2023
وأكد باعشن، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن تلك الشركات لا يمكنها خلق الأموال في السوق، ولن تحلّ محل البنوك.
وأشار إلى أن تلك الشركات لا تقبل ودائع؛ لأنها تأخذ القروض والتسهيلات من البنوك، أو يتم تكوينها من أصحاب الثروات والعائلات ما يعني أن تلك الشركات ضعيفة ولا يمكن مقارنتها بفرع بنكي.
شركات الفنتك هو مصطلح يطلق على الشركات التي تقوم بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات داخل القطاعات المالية التقليدية؛ بهدف أن تكون تلك القطاعات أكثر أمانًا وكفاءة، وسرعة في آنٍ واحد.