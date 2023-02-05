شركة مطارات جدة تعلن توفر وظائف للعمل في جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).