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شركة مطارات جدة تعلن توفر وظائف للعمل في جدة

2023-02-05 الساعة 12:31
شركة مطارات جدة تعلن توفر وظائف للعمل في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. هندسة حلول مؤسسة الأمن السيبراني.
  2. رئيس قسم حوكمة الأمن السيبراني والامتثال.
  3. مدير مركز الدفاع عن الأمن السيبراني.
  4. مدير التطوير التنظيمي.
  5. وظائف أخرى.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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