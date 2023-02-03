شركة يابانية تبيع دراجة نارية بـ555 ألف دولار

تبيع الشركة اليابانية الناشئة Aerwins Technologies دراجة هوفر نارية مستوحاة من فيلم ستار وورز Star Wars، وقد أطلقت عليها اسم XTurismo hoverbike.

سعر صادم

تأتي الدراجة النارية الخيالية بسعر مذهل يبلغ نحو 555 ألف دولار، ورغم السعر الصادم إلا أن الشركة تتلقى طلبات عديدة بشأن شرائها.

وكان الرئيس المشارك معرض ديترويت للسيارات، ثاد سزوت، قال العام الماضي بعد إجراء اختبار قيادة على أول نسخة تجريبية من الدراجة النارية: أشعر أني طفل في سن الـ 15، يقفز إلى إحدى مركبات حرب النجوم.

مواصفات الدراجة النارية

وأعلنت الشركة عن الدراجة العام الماضي، لكنها بدأت في طرحها هي الآونة قائلة إنه يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 62 ميلًا في الساعة.

وقالت شركة Aerwins، التي تبيع أيضًا الطائرات دون طيار والتقنيات ذات الصلة، إنها صممت اختراعها بحيث يتم استخدامها كأداة لعمال الإنقاذ وتفتيش البنى التحتية وكعرض للترفيه العام.

إدراج الشركة في البورصة

ويُذكر أن الشركة اليابانية تلقت الموافقة على إدراجها في بورصة ناسداك بعد الاندماج مع شركة Pono Capital Corp في صفقة تبلغ 600 مليون دولار في الصفقة.

وأغلقت الأسهم في بونو على ارتفاع 24% يوم الخميس، وهو أكبر مكسب منذ إدراجه في 2021.

وقالت الشركة التي بدأت باسم ALI Technologies في طوكيو، في بيان لرويترز إن بورصة ناسداك وافقت على إدراجها يوم الخميس، على أن يبدأ التداول يوم الاثنين.

كما أبلغت عن نقل مقرها الرئيسي إلى ديلاوير من طوكيو قبل الإدراج.