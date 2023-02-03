شروط زواج السعودي من أجنبية

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قال المحامي والمستشار أحمد المحيميد، اليوم الجمعة: إن وزارة العدل أتاحت إمكانية زواج المقيم من مقيمة من نفس الجنسية، مع افتراض وجود شروط الزواج الأساسية الشرعية، وكذلك الاشتراطات التي تضعها حكومة المملكة، وهي وجود رقم مسكن، ووجود ولي الأمر.
فيديو | المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد: إمارات المناطق هي من توافق على زواج السعودي من الأجنبية في حال اكتمال الشروط#الإخبارية pic.twitter.com/IwA2Ayo99w
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2023
وأضاف المحيميد، في مداخلة مع “قناة الإخبارية”، أنه بالنسبة لزواج السعودي من أجنبية، أو زواج الأجنبي من سعودية، فهناك عدة موافقات لابد من الحصول عليها قبل إتمام عقد النكاح، من إمارات المناطق، وليس عن طريق السفارات.
جاءت تصريحات المحيميد تعقيبًا على قرار وزارة العدل بشأن إمكانية إتمام ومصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة لـ”المقيم”.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل، أنه يمكن للمقيم كتابة عقد النكاح في المحكمة أو المصادقة عليه في حال قدوم الزوجة إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو زيارة مرور، وكان الزوج ووالد الزوجة مقيمين في المملكة.
كما أفادت العدل بأن توثيق الزواج عبر بوابة “ناجز” متاح أيضًا في حال كان الزوج والزوجة قادمين بتأشيرة زيارة.
وأكدت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة “ناجز”، مشددة على أنه يشترط لإتمامها تسجيل جميع الأطراف في منصة أبشر لإنجاز الخدمة.