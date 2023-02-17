صدمة مُدوية لـ نادي برشلونة بعد إصابة بيدري

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء أمس الخميس، عن إصابة نجم وسط الفريق الكروي الأول، بيدري في الفخذ الأيمن بعد أن شارك في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن بيدري أُصيب في الفخذ الأيمن وسيخضع لفحوصات طبية لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

نادي برشلونة يفقد بيدري أمام اليونايتد

وفي نفس ذات السياق، ذكر راديو كتالونيا المقرب من برشلونة أن بيدري سيغيب لمدة 4 أسابيع عن مباريات البارشا، مما يعني عدم تواجده في مباراة مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 مساء الخميس المقبل.

وفي مباراة الأمس، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، بدأت الإثارة حيث سجل برشلونة الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الـ48 عبر ضربة رأسية.

ونجح بعدها بـ 4 دقائق، اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ52.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 60.

ونجح بعدها البرازيلي رافينيا في إضافة الهدف الثاني لـ نادي برشلونة في الدقيقة الـ77 بعد خطأ من مدافعي مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة.

موعد مباراة الإياب

وانتهت مباراة برشلونة ضد مان يونايتد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 ليتأجل معرفة المتأهل لدور الـ16 المكرر في الدوري الأوروبي ليوم الخميس المقبل، عندما يتقابل الفريقان في ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية عند حلول الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.