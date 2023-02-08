صعود عصر الروبوتات السعودية والذكاء الاصطناعي برعاية ليب 23

تتصدر صفقات المملكة مع الشركات الصينية والأمريكية، الحدث التقني الأهم في البلاد LEAP 2023، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تدخل حاليًا في المرحلة الثالثة من استراتيجية التحول الرقمي التي تسعى إلى بناء البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي عبر كيانات حكومية ذكية.

الذكاء الاصطناعي

وبلغت قيمة سوق البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في المملكة عام 2020، 164.98 مليون دولار، وفقًا لشركة Mordor Intelligence، ومن المتوقع أن تحقق المملكة أكبر مكاسب من الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل إلى أكثر من 135.2 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 12.4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقًا لشركة PwC.

وأوضحت “المونيتور”، في تقريرها، أن شركات تكنولوجية عالمية مثل هواوي وهكتار ولينوفو الصينية من بين الصفقات الرئيسية التي تم إبرامها في الحدث التكنولوجي الرائد بالمملكة ليب 23. وفي اليوم الأول من المؤتمر، بلغت حجم الاستثمارات 9 مليارات دولار بالشراكة مع شركات عالمية، بما في ذلك أوراكل و هواوي الصينية وميتا، وبلغت قيمة الاستثمارات في اليوم الثاني للمؤتمر 2.43 مليار دولار على الأقل.

ليب 23

وانطلق مؤتمر LEAP التكنولوجي في نسخته الثانية، وسط إبرام صفقات بالمليارات، مع مجموعة من الشركات الصينية والأمريكية، تماشياً مع المرحلة الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في البلاد. وشهد المؤتمر أيضًا الإعلان عن أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية تحت اسم سارة، وهو ما يفتح بابًا لصناعة الروبوتات محلية الصنع داخل المملكة.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي عدد من التطورات المهمة في مجال البيانات والبنية التحتية للأمن السيبراني وسط الحدث الذي يستمر أربعة أيام وينتهي غدًا الخميس.

شراكة أرامكو وزوم

أعلنت شركة التكنولوجيا السعودية EzdiTek أنها ستبني أربعة مراكز بيانات كبيرة الحجم في المدن الرئيسية في المملكة. فيما كشفت أرامكو عن شراكة استراتيجية مع زوم، التي تتطلع إلى بناء أول مركز بيانات عالمي للشركة في المملكة واستكشاف حلول تكنولوجية أخرى في قطاع الطاقة. كما أعلنت عن توسيع ذراع رأس المال الاستثماري واعد فينتشر من 200 مليون دولار إلى 500 مليون دولار لدفع الشركات السعودية الناشئة في منتصف ومرحلة النمو.

وأصدرت مايكروسوفت إعلانًا هامًا بشأن نيتها الاستثمار في مركز بيانات سحابي جديد في المملكة، لبناء بنية تحتية محلية للحوسبة السحابية استجابة لطلب العملاء المتزايد على الخدمات السحابية.

أهمية الشراكة

وقال هيثم الجوهري، خبير الأمن السيبراني والهوية الرقمية في PricewaterhouseCoopers (PwC) الشرق الأوسط للمونيتور: “إن هذه النوعية من الشراكات التكنولوجية ستفتح الباب لكثير من الأعمال، نظرًا لأن المملكة لديها متطلبات معينة لتخزين البيانات داخل الهيئات الحكومية وقطاعات البنية التحتية الوطنية المهمة التي لا تسمح بتخزين البيانات السحابية خارج البلاد”.

وأضاف الخبير السبيراني: “من خلال بناء موقع البيانات، أو التخزين المادي للبيانات، مع مايكروسوفت في المملكة، سيُسمح للشركات المحلية بتخزين البيانات بأمان وبتكاليف أقل، وجذب الشركات الأجنبية للقيام بأعمال تجارية في البلاد وعلى نطاق واسع”.

الشراكة مع لينوفو

وفي سياق متصل وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Lenovo، على هامش ليب23، واتفق الجانبان على بناء مركز لينوفو للإبداع والابتكار في المملكة لتعزيز التعاون والتحول الرقمي في البلاد .

وقال وزير الاتصالات عبد الله السواحة، إن شركة هواوي الصينية ستستثمر 400 مليون دولار في البنية التحتية السحابية لخدماتها في المملكة، حسبما ذكرت رويترز.

صفقات كبرى

ومن بين الصفقات الكبرى أيضًا، الإعلان عن تدشين تطبيق سعودي صيني مستقبلي لوسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى Hectar، والذي سيكون قادرًا على التنافس مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المنتشرة داخل المملكة.

وعززت المملكة مكانتها في تغيير قواعد اللعبة في قطاعي البيانات العالمية والذكاء الاصطناعي، حيث انطلقت اليوم الدورة الأولى من فعالية ديب فيست التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” خلال أعمال مؤتمر ليب23 تحت شعار “الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال” وذلك لعرض مساعي الشركات في الارتقاء بطبيعة الحياة والعمل، مع التركيز على استخدامات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا النظيفة والميتافيرس، إلى جانب دور المرأة في مجال التكنولوجيا.

وأفاد موقع أفريكان بيزنس، بأن فعالية ديب فيست جذبت منذ انطلاقتها زوار مؤتمر ليب23 من مختلف الأعمار والجنسيات الذين شاهدوا مشاركات متنوعة قدمها نخبةٍ من أبرز صناع التغيير وعلماء البيانات والمبتكرين ورواد الأعمال والأكاديميين وغيرهم من شركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات والشركات الناشئة ورواد الأعمال التجارية المبتكرة، بمن فيهم عالم الروبوتات الشهير هيروشي إيشيجورو الذي قدّم جلسةً ملهمة بعنوان الأفتار ومجتمع المستقبل.