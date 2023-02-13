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تم إحالته إلى النيابة العامة

ضبط باكستاني في جدة بحوزته 2 كيلو من الشبو

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
ضبط باكستاني في جدة بحوزته 2 كيلو من الشبو
المواطن - واس

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة جدة بحوزته 2 كيلو من مخدر الشبو.

تم إحالته إلى النيابة العامة

وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 272 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

 

 

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