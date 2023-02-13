الهلال يرفع عرضه لضم ميسي وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية ما علاقة أشكال البشر بالمناخ؟ وصول تحديث iOS 16.3.1 بتحديثات أمنية و إصلاحات مهمة للأخطاء وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي ضبط باكستاني في جدة بحوزته 2 كيلو من الشبو لقطات لممرضة تركية تخاطر بحياتها لتنقذ طفلاً مريضًا أثناء الزلزال عبدالرحمن بن مساعد يعزف على البيانو في بروفات يوم التأسيس كورونادو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة أهداف عديدة لاتفاقية بين استدامة وسال في النقل والخدمات اللوجستية
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة جدة بحوزته 2 كيلو من مخدر الشبو.
وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 272 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.