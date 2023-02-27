ضبط مواطنين لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل بجدة

أعلنت مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، عن القبض على مواطنين بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضحت مكافحة المخدرات عبر تويتر، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.