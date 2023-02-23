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تم الإحالة للنيابة العامة

ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود
المواطن - واس

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قبضت شرطة محافظة ضمد بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 11 مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

سجن وغرامة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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