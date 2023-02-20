ضبط يمني لحيازته أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته (6357) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.