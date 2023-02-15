ضبط 20 مخالفًا لتخزينهم 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 20 مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينهم أكثر من 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي وشروعهم في تصنيع الفحم المغشوش في وادي الحائر بمنطقة الرياض.
وأضافت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.