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تطبيق الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة

ضبط 20 مخالفًا لتخزينهم 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
ضبط 20 مخالفًا لتخزينهم 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 20 مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينهم أكثر من 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي وشروعهم في تصنيع الفحم المغشوش في وادي الحائر بمنطقة الرياض.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأضافت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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