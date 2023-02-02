ضبط 3 متسولين بـ جازان أحدهم يستعطف قائدي المركبات

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قبضت القوات الأمنية على عدد من المتسولين في منطقة جازان، خلال حملاتها الميدانية المكثفة لرصد المتسولين وضبطهم، تحت شعار معًا نكافح التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة جازان.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/2BOAGoEVAlقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) February 2, 2023
وأشارت القوات الأمنية عبر حساب الأمن العام بموقع تويتر، اليوم الخميس، إلى رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود قامت بالتسول بالشكل المباشر أمام إحدى إشارات المرور، مضيفة: رصد وضبط مخالف من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول أمام أحد المحلات التجارية.
كما تم رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
ولفت الأمن العام إلى أهمية الإبلاغ عن حالات التسول وأنه واجب وطني، على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.