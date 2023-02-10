ضبط 7 أشخاص بجدة منهم اثنان بحوزتهما 97 قطعة حشيش

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نجحت دوريات الأمن في جدة في ضبط عدد من الأشخاص المتهمين بعدد من الجرائم، أبرزها حيازة مواد مخدرة.
وفي التفاصيل، تمكنت دوريات الأمن في جدة خلال مباشرة ميدانية من ضبط شخصين من الجنسية الباكستانية وبحوزتهم 97 قطعة يشتبه بأنها من مادة الحشيش المخدر، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، حسبما ذكر الأمن العام في مقطع فيديو.
كما تم ضبط شخصين من الجنسية الإثيوبية والصومالية مخالفين لنظام الإقامة، وسيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.
ولفتت دوريات الأمن خلال مقطع الفيديو إلى أنه تم الاشتباه في إحدى المركبات يقودها مواطن يرافقه آخر، وضبط بحوزتهما كمية من مادة الشبو المخدر، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.
كما تم ضبط شخص بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومبلغ مالي مجهول المصدر، وسيتم إحالته إلى جهات الاختصاص.