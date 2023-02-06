طالبة كندية تحصل على 48 مليون دولار بالصدفة!

تحولت طالبة كندية تبلغ 18 عامًا إلى مليونيرة بعدما اشترت للمرة الأولى تذكرة يانصيب، حيث فازت بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار، لتصبح بذلك أصغر شخص يفوز في كندا بمبلغ كبير كهذا.

التفاصيل

وفي التفاصيل، قالت جولييت لامور، وهي طالبة في سو سان ماري في أونتاريو، خلال تسلمها جائزتها: إنّها اشترت أول تذكرة يانصيب بعدما شجعها جدّها على ذلك.

وبحسب الفائزة، قال لي: لقد بلغت الثامنة عشرة، اشتري تذكرة وجرّبي حظك، وبالفعل ذهبت إلى المتجر اتصلت بوالدي لأسأله عن الإجراءات التي ينبغي اتباعها للمشاركة في اليانصيب.

وكانت شركة يانصيب (أو أل جي) الخاصة بأونتاريو أعلنت خلال نهاية الأسبوع هوية الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى في السحب الذي جرى مطلع يناير الماضي، مشيرة إلى أنّ جولييت لامور هي أصغر شخص في كندا يفوز بمبلغ كبير كهذا في اليانصيب على الإطلاق.

ولم تتابع جولييت نتائج السحب ولم يخطر في بالها أنها قد تكون الفائزة، قبل أن يخبرها زملاؤها بأنّ التذكرة الفائزة قد تم شراؤها في سو سان ماري. وبعدما اقترح عليها أحد زملائها أن تتحقق من تذكرتها عبر تطبيق (أو إل جي)، فوجئت بأنها الفائزة.