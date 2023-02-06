Icon

أكثر من 50 ألف مشترك من 165 دولة في مسابقة عطر الكلام Icon الأحوال الجوية تدفع مجرمًا هاربًا لأحضان الشرطة الأمريكية Icon برشلونة يقسو على إشبيلية بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني Icon مبدع نيجيري يحول النعال المستعملة للوحات فنية رائعة Icon المسحل: وزير الرياضة لا يتدخل في عمل اتحاد القدم Icon أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري Icon دموع عاملة صينية تعرضت للإهانة تلهب التواصل الاجتماعي Icon جنوب إفريقيا تسجل حالتي إصابة بالكوليرا Icon أبرز 10 أحداث حدثت في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية بـ موجز “المواطن” Icon المسحل: من تحدث عن قدرتنا في رفع العقوبة عن الهلال موهوم قانونيًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
اشترت تذكرة يانصيب للمرة الأولى

طالبة كندية تحصل على 48 مليون دولار بالصدفة!

2023-02-06 الساعة 12:31
طالبة كندية تحصل على 48 مليون دولار بالصدفة!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحولت طالبة كندية تبلغ 18 عامًا إلى مليونيرة بعدما اشترت للمرة الأولى تذكرة يانصيب، حيث فازت بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار، لتصبح بذلك أصغر شخص يفوز في كندا بمبلغ كبير كهذا.

التفاصيل

وفي التفاصيل، قالت جولييت لامور، وهي طالبة في سو سان ماري في أونتاريو، خلال تسلمها جائزتها: إنّها اشترت أول تذكرة يانصيب بعدما شجعها جدّها على ذلك.

قد يهمّك أيضاً
Img

كلمات تحظر رقمك لا تكتبها في محادثات واتساب

Img

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين على الاعتماد المؤسسي

وبحسب الفائزة، قال لي: لقد بلغت الثامنة عشرة، اشتري تذكرة وجرّبي حظك، وبالفعل ذهبت إلى المتجر اتصلت بوالدي لأسأله عن الإجراءات التي ينبغي اتباعها للمشاركة في اليانصيب.

وكانت شركة يانصيب (أو أل جي) الخاصة بأونتاريو أعلنت خلال نهاية الأسبوع هوية الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى في السحب الذي جرى مطلع يناير الماضي، مشيرة إلى أنّ جولييت لامور هي أصغر شخص في كندا يفوز بمبلغ كبير كهذا في اليانصيب على الإطلاق.

ولم تتابع جولييت نتائج السحب ولم يخطر في بالها أنها قد تكون الفائزة، قبل أن يخبرها زملاؤها بأنّ التذكرة الفائزة قد تم شراؤها في سو سان ماري. وبعدما اقترح عليها أحد زملائها أن تتحقق من تذكرتها عبر تطبيق (أو إل جي)، فوجئت بأنها الفائزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما
مشاهير

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما

مشاهير
مستشار زيلينسكي يوبخ ماسك
العالم

مستشار زيلينسكي يوبخ ماسك

العالم
فيا رياض تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس...
السعودية اليوم

فيا رياض تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس...

السعودية اليوم
فتاة أمريكية تنهال بالضرب المبرح على زميلتها...
غرائب

فتاة أمريكية تنهال بالضرب المبرح على زميلتها...

غرائب
إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب...
أخبار رئيسية

إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب...

أخبار رئيسية
النصر يستهدف ضم كريم بنزيما
الرياضة

النصر يستهدف ضم كريم بنزيما

الرياضة
أوروبا غير مستعدة لمواجهة بوتين بحرب الديزل
السوق

أوروبا غير مستعدة لمواجهة بوتين بحرب الديزل

السوق
مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر
الرياضة

مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر

الرياضة