طبيب مصري يكمل عملية ولادة وسط دخان الحريق

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية لقطات لمستجدات الأعمال في مشروع المنتجع الجبلي بالبحر الأحمر أبها يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية ليلة صوت الأرض كرنفال استثنائي ووجهة الإعلاميين العرب
في تصرف وصف بالبطولي، أصر طبيب مصري على إكمال عملية ولادة لسيدة رغم نشوب حريق كبير في المستشفى وفرار معظم العاملين بها.
ووفق تفاصيل الحادث التي أوردتها صحيفة “المصري اليوم”، فقد نشب حريق هائل في مستشفى النور بحي المطرية في القاهرة، الثلاثاء، تزامنًا مع بدء الطبيب عملية ولادة لسيدة.
وقال شاهد عيان إن العاملين بالمستشفى تركوا أماكنهم وفروا إلى الخارج للنجاة بأنفسهم، بينما بقي الطبيب في مكانه لإتمام الولادة رغم انتشار الدخان في غرفة التوليد.
وأكد الشاهد للصحيفة المصرية أن الطبيب “أقسم على عدم خروجه من غرفة التوليد إلا بعد أن تضع السيدة طفلها ويطمئن على حالتها الصحية”.
وأضاف: “الطبيب نجح بالفعل في إجراء العملية في وقت قياسي لإنقاذ السيدة وجنينها، وبعدها بدأت رحلة الخروج من الغرفة التي كانت أشبه بأفلام السينما”.
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات، من جراء الحريق الذي نشب بقسم الأشعة داخل المستشفى.