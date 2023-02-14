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المرتبة الـ29 لأكثر البلدان التي تعاني البدانة

20 ألف وفاة سنويًا بسبب السمنة في السعودية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
20 ألف وفاة سنويًا بسبب السمنة في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الجراحة والسمنة، عصام باتياه، عن أسباب تزايد معدلات الوفيات بين سكان المملكة بسبب السمنة.

تزايد حالات السمنة

وأشار الدكتور عصام باتياه، في تصريحات لبرنامج اليوم عبر الإخبارية، أن المملكة تحتل المرتبة الـ29 كأكثر بلدان العالم التي تعاني من البدانة.

وأضاف: وفقًا لدراسات مجلس الصحة الخليجي، فإن عدد الوفيات بسبب أمراض السمنة في المملكة تقارب 20 ألف حالة سنويًا، ويبلغ الإنفاق 19 مليار ريال.

وتابع: “تضمنت خطة وزارة الصحة مجموعة من المبادرات لخفض معدلات السمنة وتعزيز مستوى الصحة العام”.

أضرار السمنة

وتشهد المملكة 30 ألف عملية تكميم سنويًّا تقريبًا، وذلك بحسب الأرقام المعلنة في عام 2022، وتشهد المنطقة الخليجية زيادة كبيرة في حالات السمنة لعدد من الأسباب أبرزها نوعية الغذاء وزيادة السكريات في الأكل.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة من العواقب المترتبة على زيادة نسبة السمنة، وأضرارها على الصحة.

وأوضحت أن أهم الأضرار المترتبة على ارتفاع نسبة السمنة، تتمثل في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، الإصابة ببعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بأمراض القلب.

 

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