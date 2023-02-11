طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا

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تمكن رجال الإنقاذ من انتشال رضيعة تحت الأنقاض بعد أن ظلت على قيد الحياة بفضل احتضان شقيقتها لها، والتي بدا أن أذرعها الصغيرة أقوى من ركام الأسمنت والخرسانة.
فدت أختها الرضيعة بنفسها…. لحظات لا يصدقها العقل لإنقاذ طفلة على قيد الحياة كانت بحضن أختها.
مدينة #جنديرس بريف #عفرين شمالي #حلب، فجر الاثنين 6 شباط، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي #سوريا.#الخوذالبيضاء #زلزالسوريا #سوريا pic.twitter.com/3cyTJDhBVAقد يهمّك أيضاً
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 11, 2023
وقد وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ الرضيعة من تحت أنقاض الزلزال بريف عفرين شمال حلب، حيث كانت بين أحضان شقيقتها الكبرى.
وبينما أمكن إنقاذ حياتها إلا أن الأخت الكبرى كانت قد فارقت الحياة.
وبحسب آخر الإحصائيات الواردة من هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فَقَدَ ما مجموعه 22318 شخصًا حياتهم في قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاتاي.
وبحسب قناة العربية، فقد ارتفع عدد الضحايا في كلا البلدين لأكثر من 27 ألف قتيل جراء زلزال سوريا وتركيا، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المصابين في بلده وحده قُدروا بنحو 80 ألف شخص.
ويُذكر أن السلطات في تركيا قد بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية، حيث أوضحت وكالة الأناضول، اليوم السبت، أن وزارة العدل بعثت برسالة إلى النيابة العامة في المحافظات المتضررة من الزلازل في قهرمان مرعش لإنشاء مكاتب التحقيق في جرائم الزلازل.
وأضافت الوكالة أن مكاتب التحقيق في جرائم الزلازل ستنفذ دون تردد تدابير حماية ضد إمكانية الهروب وتشويه الأدلة، مع تحديد المسؤولين عن المباني المدمرة.