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فارقت الحياة بعدما احتضنت شقيقتها الصغرى

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
المواطن- فريق التحرير

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تمكن رجال الإنقاذ من انتشال رضيعة تحت الأنقاض بعد أن ظلت على قيد الحياة بفضل احتضان شقيقتها لها، والتي بدا أن أذرعها الصغيرة أقوى من ركام الأسمنت والخرسانة.

وقد وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ الرضيعة من تحت أنقاض الزلزال بريف عفرين شمال حلب، حيث كانت بين أحضان شقيقتها الكبرى.

وبينما أمكن إنقاذ حياتها إلا أن الأخت الكبرى كانت قد فارقت الحياة.

رضيعة تنجو من أهوال الزلزال بفضل حضن شقيقتها (2)

آخر إحصائيات ضحايا الزلزال

وبحسب آخر الإحصائيات الواردة من هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فَقَدَ ما مجموعه 22318 شخصًا حياتهم في قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاتاي.

وبحسب قناة العربية، فقد ارتفع عدد الضحايا في كلا البلدين لأكثر من 27 ألف قتيل جراء زلزال سوريا وتركيا، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المصابين في بلده وحده قُدروا بنحو 80 ألف شخص.

مكاتب التحقيق

ويُذكر أن السلطات في تركيا قد بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية، حيث أوضحت وكالة الأناضول، اليوم السبت، أن وزارة العدل بعثت برسالة إلى النيابة العامة في المحافظات المتضررة من الزلازل في قهرمان مرعش لإنشاء مكاتب التحقيق في جرائم الزلازل.

وأضافت الوكالة أن مكاتب التحقيق في جرائم الزلازل ستنفذ دون تردد تدابير حماية ضد إمكانية الهروب وتشويه الأدلة، مع تحديد المسؤولين عن المباني المدمرة.

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