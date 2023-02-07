طفلة سورية تستغيث تحت الأنقاض : طلعني عمو وبصير عندك خدامة

وثق مقطع فيدو مؤثر استغاثة طفلة من تحت الأنقاض حينما جاء رجال الإنقاذ لانتشالها من تحت الكتل الخرسانية التي تكاد تطبق على رأسها، وما زاد الأمر تعقيدًا هو احتضانها لشقيقها الأصغر منها.

17 ساعة تحت الأنقاض

حاولت الطفلة أن تحمي شقيقها من انهيار المبنى باحتضانه، وقد ظلت على هذا الوضع قرابة الـ 17 ساعة، حتى وجدهما رجال الإنقاذ السوريون وحاولوا انتشالهما.

ورغم قساوة الموقف وبشاعته، لم تظهر الطفلة الشجاعة خوفًا من الموقف بل ظلت تحمي رأس شقيقها وتستقبل رجال الإنقاذ بابتسامة وتهذيب بالغ، حيث قالت له بصوت مكسور :” طلعني عمو.. طلعني وبصير عندك خدامة”.

حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا

وفي حين أنه لم يتضح موقع الفتاة تحديدًا، إلا أن قناة العربية ذكرت في وقت سابق، انهيار 84 مبنى في جنديرس بريف حلب على رؤوس ساكنيها.

وتضررت حلب بشدة من الزلزال الذي ضرب كلًا من سوريا وتركيا يوم الاثنين بقوة 7.8 درجة.

وقُتل أكثر من 700 شخص في سوريا التي تسيطر عليها المعارضة و538 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الاحتياجات الإنسانية لسوريا هي الأعلى على الإطلاق.

وبالنسبة لتركيا، فإن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للعثور على ناجين صباح اليوم الثلاثاء، ولا يزال يتم اكتشاف المزيد من الجثث مما رفع عدد القتلى إلى أكثر من 5000.