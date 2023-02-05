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تعلم زراعته من والده

طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم

2023-02-05 الساعة 4:37
طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم
المواطن - فريق التحرير

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قال ساري الحريصي طفل بمنطقة جبال الحشر بمحافظة الداير، إنه يقوم بزراعة البن ورعايته حتى تصبح شجرة مثمرة.

زراعة البن

وأضاف الحريصي، في تصريحات لقناة العربية، أنه تعلم زراعة البن من والده، لافتًا إلى أن الأمر في بدايته صعبًا ولكن مع التجربة أصبحت زراعته سهلة.

وأشار الحريصي أنه يتمنى أن تكثر زراعة البن في مزرعته وتكون من أفضل المزارع، ليقوم بتصديره على مستوى العالم وليس داخل المملكة فقط.

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