طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم

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قال ساري الحريصي طفل بمنطقة جبال الحشر بمحافظة الداير، إنه يقوم بزراعة البن ورعايته حتى تصبح شجرة مثمرة.
"ساري الحريصي" طفل من جبال الحشر بمحافظة #الداير بـ #جازان يفتخر بتعلمه زراعة البن ويسعى بأن يصل إنتاج مزرعته للعالمية
عبر:@3limohm pic.twitter.com/aqlyxEVuORقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 5, 2023
وأضاف الحريصي، في تصريحات لقناة العربية، أنه تعلم زراعة البن من والده، لافتًا إلى أن الأمر في بدايته صعبًا ولكن مع التجربة أصبحت زراعته سهلة.
وأشار الحريصي أنه يتمنى أن تكثر زراعة البن في مزرعته وتكون من أفضل المزارع، ليقوم بتصديره على مستوى العالم وليس داخل المملكة فقط.