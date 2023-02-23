طيار أمريكي يلتقط سيلفي مع المنطاد الصيني قبل إسقاطه

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التقط طيار أمريكي صورة سيلفي مع المنطاد الصيني الذي أسقطته بلاده قبالة سواحل ساوث كارولينا.
علقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن الصورة، موضحةً أن طيار طائرة تجسس أمريكية من طراز يو 2، هو من قام بالتقاطها، حسبما أفاد موقع الحرة الإخباري، نقلًا عن صحيفة الجارديان.
وأشار تقرير إلى أن شبكة سي إن إن كانت قد نقلت عن مسؤولين أن أحد طياري مركبات يو 2، التجسسية التقط صورة سيلفي مع المنطاد.
وانتشلت الولايات المتحدة الأمريكية أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات التي كانت مرفقة بالمنطاد الصيني الذي أُسقط في أوائل فبراير.
وتنفي بكين الاتهامات بأنه منطاد تجسس، مؤكدةً أنه منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية، انحرف عن مساره بسبب الطقس، وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأمريكية.