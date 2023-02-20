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طيران ناس شريك استراتيجي لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2023 للعام السابع

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
طيران ناس شريك استراتيجي لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2023 للعام السابع
المواطن - فريق التحرير

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يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، كشريك استراتيجي في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته الحادية عشرة (JTTX 11)، التي ستعقد في “سوبر دوم” جدة من 19 إلى 21 فبراير، بحضور أكثر من 200 شركة محلية ودولية في قطاع السفر والسياحة.

ومع حضور كبير للعارضين والمشاركين من حوالي 30 دولة، يهدف المعرض السنوي إلى ربط قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم مع سوق السفر بالمملكة، حيث من المتوقع أن يستقبل أكثر من 40 ألفاً من الزوار والمهتمين بصناعة السياحة والسفر خلال الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.

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وتعكس مشاركة طيران ناس للعام السابع في المعرض التزامه بتطوير سوق السفر في المملكة، بينما يواصل الناقل الجوي السعودي خططه التوسعية تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و250 وجهة دولية و100 مليون سائح سنويًا.

وقال مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس الأستاذ وليد عوضة الأحمد ” نؤمن في طيران ناس أننا جزء رئيسي من تطوير صناعة السفر والسياحة في المملكة، وفي ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة لتنويع تجارب وخيارات السياح القادمين إليها، نشهد نمواً لافتاً في أعداد السياح من مختلف دول العالم، إضافة للسائحين من داخل المملكة، حيث أصبحت المملكة بفعالياتها ومواسمها الترفيهية والثقافية المتنوعة، خياراً مفضلا للعديد من المسافرين المحليين والدوليين”.

وأضاف “يأتي تواجدنا في هذا المعرض كشريك استراتيجي للعام السابع على التوالي تعزيزاً لدورنا كناقل وطني سعودي ووفاءً بالتزاماتنا في ربط العالم بالمملكة وتوفير تجربة مميزة للسياح والمسافرين “.

 

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