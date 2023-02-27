Icon

التخصصات الصحية تطلق برنامجاً تدريبياً في عدة تخصصات Icon معرض كفاءات تقنية يوفر 2700 وظيفة لخريجي مهني عسير Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان Icon تعاون سعودي مع بوينج لتطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران Icon المياه الوطنية تتيح للمشتركين تقديم 4 أنواع من البلاغات إلكترونياً Icon شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon طيران ناس يتسلم أحدث طائرة أيرباص A320neo Icon تنبيه مهم من جامعة جدة لجميع طلابها ومنسوبيها Icon تأجيل رحلة الرائد سلطان النيادي للفضاء بسبب عطل Icon التجارة: الدفع الإلكتروني من معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن 19 طائرة ستنضم لأسطوله في 2023

طيران ناس يتسلم أحدث طائرة أيرباص A320neo

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
طيران ناس يتسلم أحدث طائرة أيرباص A320neo
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، أنه تسلم طائرة جديدة من طراز A320neo هي الأولى ضمن 19 طائرة من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023، ليرتفع حجم أسطوله الحالي إلى 44 طائرة.

ووصلت طائرة A320neo إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أوضح طيران ناس في بيان صحافي أن الطائرة الجديدة تؤكد التزام الشركة بالمضي قدما في استراتيجيتها للتوسع تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، ولتعزيز أرقام النمو والتشغيل القياسية التي سجلتها الشركة في 2022، بزيادة بنسبة 91% في أعداد المسافرين إلى 8.7 مليون مسافر و45% في عدد الرحلات إلى 66 ألف رحلة، و46% في السعة المقعدية مع تدشين 16 وجهة جديدة و30 خط سير جديد، بالانسجام مع مستهدفات الرؤية 2030، واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنوياً”.

وتعد الطائرة A320neo الطراز الأحدث لطائرات الممر الواحد وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على مستوى العالم، ما يعزز أداء طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ووافق مجلس إدارة طيران ناس على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، ليكون الناقل الجوي السعودي أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم
الرياضة

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم

الرياضة
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي المواشي أثناء تقرير الإخبارية
السعودية اليوم

قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب...

العالم
الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو
الرياضة

الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو

الرياضة
الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق لـ14 يومًا
العالم

الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق...

العالم
رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة
السعودية اليوم

رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان...

السعودية اليوم
إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد
آخر الاخبار

إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد

آخر الاخبار