طيران ناس يتسلم أحدث طائرة أيرباص A320neo

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، أنه تسلم طائرة جديدة من طراز A320neo هي الأولى ضمن 19 طائرة من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023، ليرتفع حجم أسطوله الحالي إلى 44 طائرة.

ووصلت طائرة A320neo إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أوضح طيران ناس في بيان صحافي أن الطائرة الجديدة تؤكد التزام الشركة بالمضي قدما في استراتيجيتها للتوسع تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، ولتعزيز أرقام النمو والتشغيل القياسية التي سجلتها الشركة في 2022، بزيادة بنسبة 91% في أعداد المسافرين إلى 8.7 مليون مسافر و45% في عدد الرحلات إلى 66 ألف رحلة، و46% في السعة المقعدية مع تدشين 16 وجهة جديدة و30 خط سير جديد، بالانسجام مع مستهدفات الرؤية 2030، واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنوياً”.

وتعد الطائرة A320neo الطراز الأحدث لطائرات الممر الواحد وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على مستوى العالم، ما يعزز أداء طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ووافق مجلس إدارة طيران ناس على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، ليكون الناقل الجوي السعودي أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.