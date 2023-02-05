طيران ناس يطلق برنامج عدسة ناسنا لتحفيز المبدعين وإثراء المحتوى السياحي

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إطلاق برنامج “عدسة ناسنا” لتشجيع صناع المحتوى المهتمين بالسفر على خوض تجارب سفر مميزة ومشاركة ما ينتجونه عنها من محتوى، بهدف تحفيز المبدعين في التصوير وإثراء المحتوى الإعلامي ودعم المواهب إضافة إلى التعريف بأبرز المعالم السياحية والتاريخية في المملكة التي يسافر إليها طيران ناس فضلًا عن الوجهات الخارجية.

وسيقدم طيران ناس عبر البرنامج، تسهيلات تتضمن التذاكر والسكن وغيرها لصناع المحتوى الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك للعديد من الوجهات الداخلية والخارجية على مدار العام، في حين سيشارك طيران ناس بنشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت للشركة، ويشمل المحتوى المستهدف النصوص المكتوبة والصور والفيديو.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ تأسيسه عام 2007.

ويهدف الناقل الجوي السعودي إلى زيادة عدد وجهاته إلى 165 وجهة بحلول عام 2030 في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار “تربط العالم بالمملكة”، وبعد تحقيق الشركة نموًا قياسيًا في كافة عملياتها بحلول نهاية الربع الثالث من 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وسيكون على صناع المحتوى الراغبين في المشاركة في البرنامج تقديم طلب الاشتراك، عبر موقع “عدسة ناسنا” على الإنترنت قبل أسبوعين من موعد الرحلة، حيث سيجري قبول الطلبات من خلال عملية تقييم ويجب أن يكون المتقدم من صناع الأفلام، أو المصورين، أو صناع محتوى السفر، وينبغي أن يثبت حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي تخصصه في المجال.

وبعد قبول الطلب، يتم تحديد مدة السفر والإقامة والقسائم للرحلة من خلال الاتفاق بين الطرفين، وتكون الوجهات قابلة للتغيير.