ظاهرة الشريطية تزعج مرتادي سوق السيارات بالرياض

شكا الدكتور حزام بن سعود السبيعي، أستاذ هندسة البرمجيات بكلية كينجز لندن، من متلقي الركبان، أو الشريطية في سوق السيارات في الرياض.

عرقلة الشريطية

وقال السبيعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “اليوم رحت لمعارض السيارات في الرياض وعرقلني بشكل مزعج (متلقو الركبان) أو الشريطية، رغم أنني قادم للشراء وليس للبيع”.

وأضاف “هذا المنظر غير شرعي إضافة إلى أنه غير حضاري ومعرقل للسير والمرور”، متسائلًا “لماذا لا يشملهم التغيير؟”.

ولفت إلى أنه في الشرع يعتبر تلقي الركبان إحدى صور خيار الغبن ومحرمًا في جميع المذاهب الفقهية الإسلامية.

ظاهرة مزعجة

وأكد عدد من رواد موقع “تويتر” رفضهم لهذا الوضع وهذه الصورة، فقال أحد المغردين “للأسف بعضهم يسرقون الناس اللي ما عندهم معلومات كافية عن الأسعار، في مطار جدة مثلًا شاهدت هذا مع المعتمرين الأجانب بشكل مستفز”.

وقال آخر: “صدقت دكتور ظاهرة مزعجة جدًا ويستغلون قليلي الخبرة، ذهبت مرة لبيع سيارة لي وكنت قليل الخبرة فوضعت في ذهني مبلغ ١٥ ألف ريال ولكني وصلت متأخرًا فجاءني أحدهم وسامها بـ ١٤٥٠٠ مباشرة فقلت إذن قيمتها أعلى ورفضت البيع وحاول معي بشتى الطرق وأن هذه قيمتها، ومن الغد بعتها بعشرين ألفًا”.

فيما أوضح آخر أن “هؤلاء صغار سن، ويفتقدون للحكمة وتصرفاتهم ساذجة مع من يمشي بهذا الشارع ولا يعلمون بأنهم يتعاملون مع ناس أكبر وأفهم وأعقل وأحكم منهم وربما أكثر منهم أموالًا”.