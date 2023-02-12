ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

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أثار الدخان المتصاعد من جبل جوكسون كوشكاياسي في ولاية كهرمان مرعش، حيث وقع الزلزال المدمر، مخاوف كثيرين بشأن سبب هذه الظاهرة الغريبة.
وقال مهندس الجيوفيزياء أحمد إركان عبر “تويتر”، تعليقًا على الظاهرة: “الطاقة الصادرة عن الزلزال تُعادل مليون طن من تي إن تي، أي 500 قنبلة ذرية. وأضاف: “تحركت طبقات الطين الحجري المعروفة بـ الصهارة على عمق 41 كيلومترًا، وشكّلت بركانًا يقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية”.
وأضاف إركان: “بخار الماء والثلج الذي خرج من الصدع العميق الذي شكّله الزلزال في جبل كوشكاياسي في كهرمان مرعش أذاب الثلج على الجبل، وتدفق إلى السفح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كيلومتراً في الساعة كسائل ساخن مع الوحل”.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو رماد بركاني في المنطقة، بحسب موقع “زمان” التركي.
ولم تقدم الإدارة تفسيرًا للصور التي تم تداولها بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، حسب “سكاي نيوز عربية”. وبلغ عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، نحو 26 مليون شخص.
وتُفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4 آلاف مبنى في الزلزال، وبتعرض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.