ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

سبب الظاهرة

وقال مهندس الجيوفيزياء أحمد إركان عبر “تويتر”، تعليقًا على الظاهرة: “الطاقة الصادرة عن الزلزال تُعادل مليون طن من تي إن تي، أي 500 قنبلة ذرية. وأضاف: “تحركت طبقات الطين الحجري المعروفة بـ الصهارة على عمق 41 كيلومترًا، وشكّلت بركانًا يقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية”.