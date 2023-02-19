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أعلى زلزال تم تسجيله في الخليج كان 6.1 ريختر

عبدالله العمري: السعودية معرضة لزلازل متوسطة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
عبدالله العمري: السعودية معرضة لزلازل متوسطة
المواطن - فريق التحرير

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قال المشرف على مركز الدراسات الزلزالية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري: إن المملكة معرضة لزلازل متوسطة، خاصة منطقة شمال غرب وجنوب غرب المملكة.

أعلى زلزال في منطقة الخليج

وأشار العمري، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إلى أن أعلى زلزال تم تسجيله في خليج العقبة كان بقوة 6.1 ريختر عام 1995.

وتابع: الزلازل تكون متوسطة تقل كلما اتجهنا جنوبًا، وتزداد كلما اتجهنا إلى تركيا وإيران، مضيفًا: البحر الأحمر، ما في شيء، لكن الزلازل تزداد في المنطقة الموجودة بجوار مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أنه تم رصد زلازل عام 1942، وفي عام 1982 شمال اليمن.

أهمية كود البناء

ودعا العمري إلى ضرورة أن نأخذ في الاعتبار كود البناء السعودي، والمواصفات الهندسية خاصة في شمال وجنوب غرب المملكة.

وتابع: في وسط المملكة بمكة وجدة والطائف تعتبر الزلازل فيها متوسطة القدر بحكم قربها من الصدوع الموجودة في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن مكة وجدة ليست معرضة للزلازل وإنما ارتدادات من الزلازل التي تحدث في البحر نفسه.

وأضاف: شرق المملكة في الدمام والخبر ورأس تنورة لا يوجد فيها نشاطات أو مراكز للزلازل، وإنما بحكم قربها من منطقة التصادم الزلزالي العنيف في إيران يشعر السكان بالزلازل وتتأثر بعض المباني بشكل بسيط.

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