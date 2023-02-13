عراك بالأيدي بين نواب الكنيست الإسرائيلي 

نشب عراك بالأيدي، اليوم الاثنين، بين نواب الكنيست الإسرائيلي أثناء اجتماع لجنة الدستور في القدس، واستمرت الاضطرابات لأكثر من نصف ساعة، مما منع اللجنة من المضي قدمًا.

صراخ وغناء في الكنيست الإسرائيلي

وبحسب صحيفة The Jerusalem Post، فقد انفجرت لجنة الدستور والقانون والعدالة بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في معارك شديدة الصراخ مع عراك بالأيدي ممتزج بالغناء من قِبل النواب الآخرين.

ويأتي ذلك بسبب تنازع أعضاء الائتلاف والمعارضة حول التشريعين المقرر إقرارهما الخاصين بالإصلاح القضائي.

خطة الإصلاح القضائي

ومن المفترض أن يشكل مشروعا القانونين أساس خطة الحكومة للقضاء فعليًا على قدرة المحكمة العليا على فحص البرلمان الإسرائيلي، علمًا بأن خطة الإصلاح القضائي كانت أساس الاحتجاجات المتعددة في جميع أنحاء إسرائيل لعدة أسابيع.

בלגן אטומי בועדה – חברי האופוזיציה נשכבים על הרצפה ומוצאים החוצה pic.twitter.com/JyDW1kvsr7 — דפנה ליאל (@DaphnaLiel) February 13, 2023

وتم اقتراح هذه الإصلاحات لأول مرة من قبل وزير العدل، ياريف ليفين، في أوائل يناير.

قام المشرع، سيمشا روثمان، بمحاولة إسكات أعضاء المعارضة الذين بدأوا في الغناء، وكان يمكن سماع هتافات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج البرلمان قائلين: عار عليكم.

وفي الوقت نفسه، قال روثمان: أرحب بمبادرة الرئيس لإجراء حوار حقيقي يتناول سبل تصحيح النظام القضائي وإعادة العلاقة بينه وبين مختلف السلطات الحكومية.

وفي المقابل، رد عليه النائب عيدان رول، رئيس اللجنة من كتلة الصهيونية المتشددة اليمينية: سوف تحرقون البلاد!

ثم أظهرت مقاطع الفيديو النواب وهو يبكون في الجلسة ويواسيهم أعضاء آخرون في الكنيست الإسرائيلي.