عروض ميدانية ومسيرات لحرس الحدود احتفاءً بيوم التأسيس

شارك رجال حرس الحدود، في العروض والاحتفاليات المقدمة بمناسبة يوم التأسيس الذي وافق أمس الأربعاء 22 فبراير.

عروض مميزة

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عدة صور على حسابها بموقع “تويتر”، توثق عروض حرس الحدود الميدانية والمسيرات الاحتفالية المميزة التي قدمها بمناسبة يوم التأسيس، حيث تفاعل معها الحضور والمحتفلون.

يوم التأسيس

واحتفلت المملكة، أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الوقت الحاضر.