فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية يشارك بمسيرة يوم التأسيس صور تاريخية نادرة توثق الأسواق والقوافل والدولة السعودية قديمًا إطلاق أغنية 1727 لـ ماجد المهندس احتفاءً بيوم التأسيس التصريحات تُغرم رئيسي التعاون والعدالة 50 ألفًا ألماني يرتدي الزي السعودي التراثي احتفاءً بيوم التأسيس شكوى الهلال تُغرم تاليسكا 60 ألفًا عروض ميدانية ومسيرات لحرس الحدود احتفاءً بيوم التأسيس لحظة انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا مركز الغطاء النباتي: المواقع المقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة
شارك رجال حرس الحدود، في العروض والاحتفاليات المقدمة بمناسبة يوم التأسيس الذي وافق أمس الأربعاء 22 فبراير.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عدة صور على حسابها بموقع “تويتر”، توثق عروض حرس الحدود الميدانية والمسيرات الاحتفالية المميزة التي قدمها بمناسبة يوم التأسيس، حيث تفاعل معها الحضور والمحتفلون.
واحتفلت المملكة، أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.
وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الوقت الحاضر.