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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

عصابة السطو على مستودعات الشركات وسرقتها في قبضة الشرطة

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
عصابة السطو على مستودعات الشركات وسرقتها في قبضة الشرطة
المواطن - واس

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قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في تكسير أبواب مستودعات الشركات والمؤسسات التجارية وسرقة ما فيها من بضائع باستخدام (4) مركبات نقل مسروقة (تم استردادها).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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