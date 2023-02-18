عضو بفريق الإنقاذ السعودي في تركيا: ألمنا النفسي أصعب من التعب الجسدي

في مهمة إنسانية متناهية، قدم فريق الإنقاذ السعودي إلى غازي عنتاب بعد انتهاء إحدى المهام بأنطاكيا على أكمل وجه، مقدمين الخدمات على مدار الساعة وكل ما يحتاجه المتضررون من الزلزال المدمر.

تعب نفسي

ورصدت قناة “الإخبارية”، مشاعر الفريق بعد انتهاء إحدى المهام بتركيا، إذ قال عايض الأسمري إنه تم انتشال بعض الجثث وفحص بعض الأماكن استكمالًا لأعمال الأيام الماضية.

وأكد مشعل السرور من فريق الإنقاذ أن الرجال المشاركين لم يقصروا في جهودهم وعملهم خلال مهمة الإنقاذ.

فيما روى هارون الحسن عن أبرز المواقف التي تعرض لها وأثرت به وهي حمل الأطفال من تحت الأنقاض، ومشهد انتظار الأسر خروج ذويهم أحياء، مؤكدًا أنه “مشهد يتعب القلب.. فما عندنا الآن هو تعب نفسي أكثر من التعب الجسدي”.

ارتفاع القتلى

يذكر أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 40642، فيما تقترب عمليات البحث والإنقاذ على نهايتها بحلول مساء غد الأحد.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ، وفقًا لنبأ عاجل عبر سكاي نيوز، تسجيل 164 ألف مواطن ممن تضرروا وسيتم منحهم مساعدات مالية، فيما تم الانتهاء من تقييم الأضرار في 50% من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.