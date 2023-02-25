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بسبب حكم قضائي

علاء مقلد رئيسًا للزمالك خلفًا لـ مرتضى منصور

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
علاء مقلد رئيسًا للزمالك خلفًا لـ مرتضى منصور
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن علاء مقلد سيتولى منصب رئيس نادي الزمالك المصري، بعد رحيل مرتضى منصور عن منصبه بسبب حكم قضائي صادر ضده بعد تجاوزاته ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري.

وذكرت تقارير أن مقلد سيتولى المنصب خلال الفترة المقبلة كونه أكبر أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك حاليًا في العمر، وذلك بعد تعذر استمرار مرتضى منصور في منصبه، بعد رفض الطعن الذي تقدم به إلى محكمة النقض ضد حكم حبسه لمدة شهر بسبب تجاوزاته ضد محمود الخطيب.

سبب الحكم ضد مرتضى منصور

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر، كانت أصدرت في أغسطس الماضي حكمًا قضائيًا بحبس منصور لمدة شهر بدلًا من عام مع دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري بسبب اتهامات وتجاوزات ضد محمود الخطيب وعائلته وكامل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مرتضى منصور
منصور

ويستعد نادي الزمالك بعد قليل لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي في مواجهة مهمة وصعبة لفريق الزمالك في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث الزمالك عن الفوز لإنعاش حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية في البطولة الإفريقية الغائبة عن خزائنه منذ عام 2002.

موقف الزمالك إفريقيًا

ويملك نادي الزمالك نقطة واحدة من مباراتين في دور المجموعات، حيث خسر من نادي شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة بهدف دون رد، وتعادل مع نادي المريخ السوداني في الجولة الثانية يوم الجمعة الماضية في ليبيا بدون أهداف.

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