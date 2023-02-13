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علامة على تراكم الكوليسترول في أجزاء مختلفة من الجسم

علامة في العين تنذر بخطر الإصابة بنوبة قلبية

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
علامة في العين تنذر بخطر الإصابة بنوبة قلبية
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، عن وجود علامة في العين تشير إلى تراكم الكوليسترول في الجسم وخطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأوضح المركز أن تلك العلامة هي وجود لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر (هلال) على السطح الخارجي للقرنية، مشيراً إلى أن هذا الشكل هو علامة على تراكم الكوليسترول في أجزاء مختلفة من الجسم.

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علامة في العين

وأضاف أنه إلى جانب ظهور شكل الهلال الفريد في العين، هناك علامات أخرى لارتفاع الكوليسترول في الدم، وهي نتوءات حول الركبتين أو المفاصل أو المرفقين، وتورم أو ألم في وتر العرقوب، ومناطق صفراء حول العينين.

وتابع المركز، أن ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة ضارة جداً لجسمنا، ولذلك لا يُطلق عليه عبثاً اسم “القاتل الصامت” لأن هذه المادة الدهنية يمكن أن تتراكم بمرور الوقت دون أن نلاحظها وتسبب انسداداً خطيراً يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوصى باحثون بضرورة التعامل مع أي علامات إنذار مبكر بخصوص تراكم الكوليسترول على الفور، سواء عن طريق تغيير نمط الحياة مثل الأكل الصحي أو المزيد من التمارين.

 

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