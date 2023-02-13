علامة في العين تنذر بخطر الإصابة بنوبة قلبية

وصول الطائرة الإغاثية الـ 7 ضمن الجسر الجوي السعودي لتركيا الآلية الجديدة لصرف الدواء تضر بمشتركي التأمين الطبي محدودي الدخل الموارد البشرية تعلن عن 30 وظيفة صحية عبر جدارات واتساب يمنح مستخدميه ميزة جديدة للصور تحذير من خطورة مواقع ومشاهير التواصل الاجتماعي على الأطفال هبوط أسعار النفط بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي الغذاء والدواء توضح سبب وضع علامة الضفدع على بعض المنتجات قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي المملكة تتصدر العمل الإغاثي العالمي.. مواقف مجردة من أي حسابات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
حذر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، عن وجود علامة في العين تشير إلى تراكم الكوليسترول في الجسم وخطر الإصابة بنوبة قلبية.
وأوضح المركز أن تلك العلامة هي وجود لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر (هلال) على السطح الخارجي للقرنية، مشيراً إلى أن هذا الشكل هو علامة على تراكم الكوليسترول في أجزاء مختلفة من الجسم.
وأضاف أنه إلى جانب ظهور شكل الهلال الفريد في العين، هناك علامات أخرى لارتفاع الكوليسترول في الدم، وهي نتوءات حول الركبتين أو المفاصل أو المرفقين، وتورم أو ألم في وتر العرقوب، ومناطق صفراء حول العينين.
وتابع المركز، أن ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة ضارة جداً لجسمنا، ولذلك لا يُطلق عليه عبثاً اسم “القاتل الصامت” لأن هذه المادة الدهنية يمكن أن تتراكم بمرور الوقت دون أن نلاحظها وتسبب انسداداً خطيراً يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وأوصى باحثون بضرورة التعامل مع أي علامات إنذار مبكر بخصوص تراكم الكوليسترول على الفور، سواء عن طريق تغيير نمط الحياة مثل الأكل الصحي أو المزيد من التمارين.