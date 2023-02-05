عمر السومة يواصل تألقه مع العربي

واصل المهاجم السوري عمر السومة تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري القطري.

خسارة الريان ضد العربي

وأُقيم بالأمس ديربي الريان ضد العربي على استاد جاسم بن حمد في نادي السد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري القطري، وانتهت المباراة بفوز العربي بثلاثة أهداف دون رد سجلها عمر السومة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري، وبفارق نقطة عن الدحيل المتصدر، فيما تجمد رصيد الريان عند 8 نقاط في المركز العاشر.

تألق عمر السومة

وتفاعلت الجماهير مع تألق عمر السومة في الديربي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط تمنيات بصعود الأهلي إلى دوري المحترفين، وعودة المهاجم السوري إلى صفوفه مجددًا.

وكتب الإعلامي عبدالله القرني: “أنا أولًا ثم ضع بعدي من تشاء.. السومة وهدف لا يسجله إلا الكبار”، وقال سامي بن عبدالله: “والله ماني مستغرب من الأهداف الفخمة والعالمية من السومة بالتحديد لأنها عادته دايمًا أقولها هو المهاجم العربي الأعظم في التاريخ”.

وقالت أهلاوية: “هذا عمر السومة، ودائمًا يكون رد العقيد في الملعب يسجل هاترك ويرد على كل من يعتقد أنه فاهم في الرياضة وإمكانيات اللاعبين ويردد انتهى السومة.. كيف الحال؟!”.