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مأساة جديدة طالت 100 شخص

غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة إيطاليا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة إيطاليا
المواطن- فريق التحرير

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رصدت قوات خفر السواحل الإيطالية نحو 40 جثة، بعد تحطم زورق مهاجرين وسط أمواج عاتية قبالة الساحل الجنوبي للبر الرئيسي لإيطاليا، وفقًا لإذاعة راي الإيطالية.

100 شخص على متن المركب

وقالت الإذاعة، نقلًا عن مسؤولي موانئ مجهولين بالقرب من بلدة كروتوني الساحلية، في كالابريا، على أطراف شبه الجزيرة الإيطالية، إن الزورق كان يقل أكثر من 100 مهاجر عندما واجه مشكلات فجر الأحد.

غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة إيطاليا

وقال المتحدث باسم عناصر الإطفاء الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، لوكا كاري، إنه بحلول منتصف الصباح، تم العثور على نحو 40 من الناجين، مضيفًا: في الوقت الحالي هناك ضحايا مختلفون، دون أن يحدد عدد القتلى، إذ ما تزال جهود الإنقاذ جارية.

المشاركون في جهود الإنقاذ

وذكرت راي أن سفنًا تابعة لقوات خفر السواحل وشرطة الحدود وفرق الإطفاء تشارك في جهود الإنقاذ.

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل حول جنسيات المهاجرين، كما لم يتضح كذلك من أين انطلق الزورق، لكن زوارق المهاجرين التي تصل إلى كالابريا تبحر عادة من الشواطئ التركية.

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