غضب عراقي بسبب استجواب ضابط لصبي بطريقة وحشية

شكلت السلطات العراقية، لجنة للتحقيق في مقطع فيديو لضابط يستجوب صبيًّا معصوب العينين واليدين داخل منزل، مهددًا إياه بوأده حيًّا.

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وفي الفيديو، يمكن رؤية الضابط، الذي قيل إنه أحد أبناء المسؤولين الأمنيين الكبار بمحافظة الأنبار غربي العراق، وقد وجه أسئلة للصبي الذي كان يصرخ باكيًا، حول امرأة تدعى سناء.

وأثار الفيديو، موجة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اعتراضًا على طريقة التعامل مع صبي لا يتجاوز الـ16 عامًا، بحسب وصفهم.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، عقب انتشار مقطع الفيديو، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الوزارة في بيان أنها شكَّلت لجنة للتحقيق في ملابسات قيام الضابط بتلك الأعمال الخارجة عن السياقات والقانون والضوابط.