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تم تطبيق العقوبات البلدية المقررة بحقهم

غلق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة للأمن الغذائي في طريف

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
غلق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة للأمن الغذائي في طريف
المواطن - واس

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نفّذت أمانة منطقة الحدود بمحافظة طريف 94 جولة رقابية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ورصد 24 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت، ومصادرة 20 كيلو مواد غذائية غير صالحة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

تطبيق اللوائح

وأكدت بلدية طريف أنها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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