إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات غلق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة للأمن الغذائي في طريف جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة لحظة هجوم مواطن فرنسي غاضب على ماكرون شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات هيئة الكهرباء: حظر فصل الخدمة لعدم السداد خلال فترة الاختبارات الأول من نوعه في السعودية: إطلاق ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات غدًا احتراق مركبة بسبب انفجار “كاتم” في رحلة برية التعليم تطالب المدارس بإنهاء أعمال التصحيح في نظام نور بشكل يومي
نفّذت أمانة منطقة الحدود بمحافظة طريف 94 جولة رقابية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ورصد 24 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت، ومصادرة 20 كيلو مواد غذائية غير صالحة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.
وأكدت بلدية طريف أنها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.