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أعلن ذلك مركز الملك سلمان للإغاثة

فاعل خير يتبرع بـ 10 ملايين ريال لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

2023-02-08 الساعة 10:19
فاعل خير يتبرع بـ 10 ملايين ريال لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الأربعاء، عن تبرع فاعل خير بـ 10 ملايين ريال للحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “شكر الله مساهمتكم فاعل خير للتبرع بمبلغ 10,000,000 ريال للحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا.. عطاؤكم يخفف عنهم”.

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تنسيق مستمر

ومن جهته، قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: إن التنسيق مستمر بين الجهات في الجانبين لوصول المساعدات إلى متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح الجطيلي، في مداخلة لبرنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن التنسيق شمل تشكيل عدة لجان منذ بداية الأزمة، وتم تفعيلها بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتضم اللجان وزارة الداخلية والخارجية والهلال الأحمر والدفاع المدني، وجميعها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل كافة العقبات.

خبرة واحترافية

ولفت الجطيلي إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة لديه خبرة كيرة في الجسور الجوية، مدللًا على ذلك بأزمة كورونا وإطلاقه لأكثر من 20 جسرًا جويًّا لبحث الأزمة، فضلًا عن جسور جوية أطلقها المركز في باكستان والصومال وأفغانستان، ومن ثم فهناك احترافية وتخطيط مسبق لمواجهة كافة التحديات والصعوبات سواء مع الجانب التركي أو الجهات التي تضررت من الجانب السوري.

وتجاوزت التبرعات التي تلقتها الحملة الشعبية التي انطلقت بهدف دعم وإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا، 67 مليون ريال حتى الآن بحسب “الإخبارية”.

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