فاعل خير يتبرع بـ 500 ألف ريال لمتضرري الزلزال

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الأربعاء، عن تبرع فاعل خير يتبرع بمبلغ 500 ألف ريال لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وقال المركز في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، إن فاعل خير تبرع عنه وعن والديه وخالته وأخيه بمبلغ 500,000 ريال “شكر الله مساهمتكم”.

الحملة الشعبية ‎السعودية

من جانب آخر، تجاوز إجمالي تبرعات الحملة الشعبية ‎السعودية عبر منصة ‎ساهم لإغاثة متضرري ‎زلزال سوريا تركيا 361.6 مليون ريال، تبرع بها أكثر من 1.6 مليون متبرع.

وفي غضون أسبوع من إطلاقها، وصل حجم التبرعات للحملة الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 356 مليون ريال.

إغاثة متضرري الزلزال

وتجاوزت المشاركة في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا (عطاؤكم يخفف عنهم) ما يقرب من مليون و614 ألفًا حتى الآن.

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء الماضي، مركز الملك سلمان للإغاثة.