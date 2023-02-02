فتاة بعمر 12 عاماً تبتكر حقيبة لتصفية الهواء

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تمكنت تلميذة بريطانية صغيرة السن، من ابتكار حقيبة ظهر تعمل بالطاقة الشمسية يمكنها تنقية تلوث الهواء، بعد أن استوحت الفكرة من إصابة والدتها بالربو.
ودخلت إيلانور وودز، والتي تبلغ من العمر 12 عاماً، من هاي بيرتون، هدرسفيلد، مسابقة خاصة بالابتكارات، ونجحت في ابتكار حقيبة ظهر يمكنها تنقية الهواء، وفازت بجائزة أفضل ابتكار.
تعمل الحقيبة بالطاقة الشمسية ودينامو يعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، وتقوم بتصفية الهواء الملوث وإطلاق الهواء النظيف.
وقالت إيلانور متحدثة عن تجربتها: “ لدي مرشح هواء في المنزل لأن أمي مصابة بالربو الخفيف، وهذا ما دفعني في المقام الأول إلى ابتكار الحقيبة التي صممتها باللون الأزرق لأنه اللون المفضل بالنسبة لي”
وفي حديثها بعد فوزها في المسابقة، قالت إيلانور إن تأثير حقيبة ظهرها سيكون بعيد المدى لأنه سيساعد في تنقية البيئة إذا تم استخدامه على نطاق واسع، وتأمل الطفلة في دخول عالم التصميم الإبداعي عندما تكبر.
يذكر بأن المسابقة التي تدعى مسابقة “حقيبة الظهر المستقبلية” تجري تحت إشراف معهد الهندسة والتكنولوجيا والعلامة التجارية للأزياء “هايب”، وتهدف الى تشجيع الأطفال على الابتكار وتعليمهم كيف يمكن الجمع بين الاهتمام بالموضة والعمل في مجال العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.