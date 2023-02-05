فرنسا تلاحق وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتهمة الفساد

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يلاحق القضاء في فرنسا وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، بتهمة الفساد، في خضم تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة، بينما جددت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ثقتها به اليوم السبت.
واعتبارًا من الاثنين، من المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.
ويُتهم ودوسوبت بـ المحسوبية في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة سور لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا، بينما نفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.
وذكر موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي الذي كشف الأمر أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود مراسلات بين أوليفييه دوسوبت وسور لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010.
وفي المقابل، أكدت الحكومة الفرنسية السبت أن دوسوبت يحظى بثقة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، الكاملة.
ويتولى الوزير البالغ 44 عامًا والذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية، وفي الأشهر المقبلة سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.
ويُذكر أنه يتم تنظيم مظاهرتين الثلاثاء المقبل احتجاجًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 يناير، علمًا بأن استطلاع رأي أجرته ايلاب ونشرته الأربعاء، أفاد بأن 71% من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.