فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية يشارك بمسيرة يوم التأسيس

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شارك فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية، في المسيرة الاحتفالية التي نظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف، بمناسبة يوم التأسيس.
واحتفلت وزارة الرياضة بمنطقة الجوف بذكرى يوم التأسيس، من خلال عدد من الفعاليات.
وبدأت الاحتفالية بمسيرة شعبية ضمت الهجانة والفرسان والسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية والهوائية والمشاة لمسافة ٣كم، كما أقيم عرض للألعاب الشعبية وبطولات رياضية لكرة الطاولة والبلياردو والبولينج.
وشهدت الفعاليات مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من الجنسين ومختلف الأعمار التي استهدفتها الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.