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وسط احتفالات الهجانة والفرسان والسيارات الكلاسيكية

فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية يشارك بمسيرة يوم التأسيس

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية يشارك بمسيرة يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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شارك فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية، في المسيرة الاحتفالية التي نظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف، بمناسبة يوم التأسيس.

واحتفلت وزارة الرياضة بمنطقة الجوف بذكرى يوم التأسيس، من خلال عدد من الفعاليات.

وبدأت الاحتفالية بمسيرة شعبية ضمت الهجانة والفرسان والسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية والهوائية والمشاة لمسافة ٣كم، كما أقيم عرض للألعاب الشعبية وبطولات رياضية لكرة الطاولة والبلياردو والبولينج.

مشاركة المواطنين والمقيمين

وشهدت الفعاليات مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من الجنسين ومختلف الأعمار التي استهدفتها الفعاليات المتنوعة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.

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